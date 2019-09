London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

3,539 GBp 0,00% (26.09.2019)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (26.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Die bereits seit vielen Monaten mehr als gebeutelten Aktionäre des mittlerweile insolventen Touristikkonzerns hätten zu Wochenbeginn die nächste Kröte schlucken müssen. Im Zuge der Insolvenz des traditionsreichen britischen Unternehmens sei auch sofort die Aktie vom Handel ausgesetzt worden. Zunächst einmal bleibe den verbliebenen Thomas-Cook-Aktionären nichts weiter übrig als zu warten. Und zu hoffen, dass die Papiere zumindest kurzfristig wieder zum Handel zugelassen würden oder sie wenigstens mit einem Wert von 0,0001 Euro ausgebucht würden. Denn damit könnten die Anleger wenigstens ihre Verluste steuerlich geltend machen. Aktuell sei allerdings noch völlig unklar, ob und wann mit der Thomas-Cook-Aktie wieder gehandelt werde.Sollten die Thomas-Cook-Aktien wieder zum Handel zugelassen werden, dann sollten Anleger auch weiterhin einen großen Bogen um diesen Titel machen. Natürlich bestehe die Möglichkeit, dass das eigentlich völlig wertlose Papier von Zockern getrieben zwischenzeitlich steigen könnte. Bei der Chance-Risiko-Betrachtung erschienen dagegen sogar Sportwetten oder ein Casino-Besuch eine wesentlich bessere Entscheidung zu sein! Wer im Touristiksektor investieren wolle, sollte stattdessen auf die TUI-Aktie setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:0,0401 EUR 0,00% (26.09.2019)