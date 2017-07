Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Um alle Missverständnisse zu vermeiden: Das Verhalten insbesondere von VW ist falsch und inakzeptabel. Deshalb muss der Wolfsburger Autokonzern selbstverständlich die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen des Diesel-Skandals tragen, so das FDP-Präsidiumsmitglied, Michael Theurer, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Was wir brauchen, ist eine zukunftsorientierte Politik mit marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nur so lassen sich nachhaltige Mobilitätskonzepte und die Produktion umweltfreundlicher Fahrzeuge zur Sicherung unseres Industriestandortes und zum Schutz des Klimas vorantreiben. Nur so sind Ökonomie und Ökologie zusammenzuführen. Was wir nicht brauchen, ist die Schwarzmalerei von Kanzlerin Merkel und Umweltministerin Hendricks. Denn diese schadet unserer Autoindustrie und unserem Exportschlager "Made in Germany".



Für die FDP sind folgende Kernpunkte entscheidend: Erstens brauchen wir eine steuerliche Forschungsförderung zur Entwicklung moderner und nachhaltiger Mobilitätskonzepte. Technologieoffenheit ist der zweite Erfolgsfaktor. Deshalb dürfen wir uns nicht ausschließlich auf Elektromotoren beschränken und die Potentiale alternativer Technologienleichtfertig verspielen, beispielsweise die der Brennstoffzelle. Drittens sollten wir verstärkt innovative, leichte Werkstoffe und deren Materialverbünde, für die Produktion nachhaltiger Fahrzeuge nutzen. Das verringert den Energie- und Ressourcenverbrauch sowie CO2-Emissionen und eröffnet interessante industriepolitische Perspektiven. Schließlich brauchen wir für den weltweit wachsenden Pkw-Markt offene Märkte und eine liberale Handelspolitik. (Pressemitteilung vom 18.07.2017) (19.07.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.