The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (07.10.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) charttechnisch unter die Lupe.Aus dem Anfang Juni identifizierten "Bilderbuchchart" habe die The Trade Desk-Aktie in den letzten Monaten lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Der Ausbruch aus einem charttechnischen Konsolidierungsmuster bei gleichzeitig hoher Relativer Stärke (Levy) habe seinerzeit für das Vorliegen einer der absoluten Lieblingstradingansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt gesorgt. Und aktuell? Wiederhole sich die Geschichte womöglich? Da der Titel unverändert über einen hohen RS-Koeffizienten verfüget und in der abgelaufenen Woche eine weitere Tradingrange nach oben habe auflösen können, stünden die Chancen dafür nicht schlecht. Der bestehende Haussetrend sei also nicht nur absolut intakt, sondern habe jüngst sogar nochmals eine zusätzliche Bestätigung erfahren. Aus der Höhe der Schiebezone ergebe sich ein rechnerisches (Mindest-)Kursziel von rund 600 USD. Aber auch unter Risikoaspekten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So könnten Anleger die obere Begrenzung der jüngsten Tradingrange bei rund 500 USD als Stop-Loss zur Gewinnsicherung von Altengagements bzw. zur engmaschigen Absicherung von neuen Long-Positionen heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:506,80 EUR +1,70% (07.10.2020, 10:14)