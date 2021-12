Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (13.12.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) charttechnisch unter die Lupe.Am aktuellen Chartverlauf der The Trade Desk-Aktie lasse sich ein systematisches, auf Technischer Analyse aufbauendes Vorgehen exemplarisch aufzeigen. Zunächst verfüge der Titel über eine hohe Relative Stärke nach Levy - es handele sich also um einen Momentumwert. Im Verlauf des Jahres 2021 sei darüber hinaus eine flache Korrekturflagge ausgebildet worden, welche das Papier zuletzt nach oben habe verlassen können. Die letzte Woche habe dann einen lehrbuchmäßigen Pullback an die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 86,26 USD) gebracht, wodurch die "bullishe" Auflösung der Flagge unter dem Strich bestätigt werde. Da auch der trendfolgende MACD "long" positioniert sei, sollte die Aktie wieder Kurs auf ihr bisheriges Allzeithoch bei 114,09 USD nehmen. Aus der Höhe der diskutierten Flagge lasse sich perspektivisch sogar ein Kursziel von rund 130 USD rechtfertigen. Zu einem systematischen Tradingplan gehöre aber auch das Management der Risiken. Auch hier liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe, denn die Kombination aus der Novemberkurslücke (80,71 USD zu 76,86 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 74,97 USD) sei als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:84,17 EUR +1,24% (13.12.2021, 09:08)