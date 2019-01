Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

110,04 EUR +0,89% (08.01.2019, 15:55)



Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

124,01 USD -0,45% (08.01.2019, 16:28)



ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



Nasdaq-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (08.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die The Trade Desk-Aktie (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Nach einem schweren Jahr 2018 gebe TSI-USA im neuen Jahr wieder Gas. Die Depotwerte hätten zuletzt allesamt wieder deutlich anziehen können. Ein Wert steche dabei besonders hervor. Die Aktie von The Trade Desk habe zuletzt über 15% zulegen können. Durch den hohen TSI-Wert und die starke Marktposition habe sie aber weiterhin deutliches Potenzial.Auch wenn das Unternehmen in Deutschland noch kaum bekannt sei, habe es sich zu einem der führenden Konzerne im Bereich des Online-Marketing entwickelt. The Trade Desk sei eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstütze, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf mehreren digitalen Plattformen zu optimieren. Dieses Gebiet der individualisierten Werbung gewinne immer mehr an Bedeutung. Dies spiegle sich auch in den Zahlen des Konzerns nieder. Der Umsatz sei in den ersten drei Quartalen um 54% auf 316,8 Mio. USD gestiegen und der Nettogewinn von USD 72,7 Mio. verdeutliche dabei die Profitabilität, was einer bereinigten Gewinnmarge von rund 23% entspreche.Eine Trendfortsetzung der Aktie im neuen Jahr ist das wahrscheinlichste Szenario - The Trade Desk befindet sich im TSI USA Depot, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie: