Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (15.01.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Die Konzentration auf die Kernangebote und die Intensivierung der Vermarktung hätten im Schlussquartal 2019 zu einer deutlichen Beschleunigung der Geschäftsdynamik geführt. Zwischen Oktober und Dezember habe NAGA Handelserlöse in Höhe von 2,5 Mio. Euro erzielen und damit den kumulierten Wert aus den ersten neun Monaten übertreffen können. Da die Einnahmen der Meldung zufolge von Quartal zu Quartal zugelegt hätten, schätze der Analyst den Handelsumsatz des zweiten Halbjahrs auf insgesamt rund 3,3 Mio. Euro, nach 1,35 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten. Damit hätte NAGA die diesbezüglichen Erwartungen des Analysten (2,65 Mio. Euro) übertroffen.Die gestiegene Dynamik spiegle sich auch in den veröffentlichten operativen Kennzahlen wider: Die Zahl der abgewickelten Echtgeldtransaktionen und das Handelsvolumen hätten sich im zweiten Halbjahr zum Vorjahr um 128 Prozent auf 1,8 Mio. bzw. um 90 Prozent 27,8 Mrd. Euro erhöht. Zur weiteren Stimulierung der Handelsaktivitäten habe nun nach langer Entwicklungszeit die europäische Plattform um den Aktienhandel für ausgewählte Titel erweitert werden können, der entsprechend dem aktuellen Branchentrend gebührenfrei angeboten werde.Mit dem starken Schlussquartal habe NAGA ein Ausrufezeichen gesetzt und das Potenzial der neuen Strategie angedeutet. Die Expansion werde nun weiter forciert, wofür auch der Vorstand durch die Berufung von Michalis Mylonas, dem CEO von NAGA Markets, von zwei auf drei Personen erweitert worden sei. Obwohl seine Erlösschätzung für 2019 übertroffen worden sein dürfte, habe der Analyst aus Vorsichtsgründen seine Projektion ab 2020 zunächst unverändert gelassen. Daraus resultiere ein unverändertes Kursziel von 1,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link