Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (15.01.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Vorläufigen Zahlen zufolge habe NAGA den Umsatz im Jahr 2020 auf 25,9 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Die Kosten hätten trotz hoher Investitionen in das internationale Marketing für die Handelsplattform zugleich deutlich unterproportional zugelegt, so dass das EBITDA von -9,2 auf 6,0 Mio. Euro habe verbessert werden können, gleichbedeutend mit einer operativen Marge von mehr als 23 Prozent. Der Schlüssel zu diesem großen Erfolg sei der erfolgreiche Roll-out der in 2019 ausgearbeiteten Expansionsstrategie gewesen, der bei einer Verdoppelung der aktiven Plattformnutzer zu einem Anstieg der abgewickelten Transaktionen von 2,9 auf 6,3 Mio. mit einem Handelsvolumen von 120 Mrd. Euro (Vorjahr: 44 Mrd. Euro) geführt habe. Im neuen Geschäftsjahr habe sich die hohe Dynamik mit der bislang stärksten Handelswoche der Unternehmensgeschichte nahtlos fortgesetzt, die NAGA mehr als 200 Tsd. Transaktionen mit einem Handelsvolumen von 4 Mrd. Euro und einen siebenstelligen Umsatz beschert habe. Das Management erwarte nun im Gesamtjahr ein starkes Umsatzwachstum auf 50 bis 52 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 13 und 15 Mio. Euro.Die Wachstumsziele für 2021 sehe der Vorstand gut untermauert. Starke Impulse erwarte NAGA insbesondere vom weiteren Ausbau der internationalen Vermarktung, der auch mit der Erschließung des australischen Marktes vorangetrieben werde, sowie vom fortgesetzten Roll-out der digitalen Banking-Lösung NAGA Pay. Die Erwartungen von Steffen habe NAGA mit der Prognose weit übertroffen, weshalb der Analyst seine Schätzungen deutlich angehoben habe, wobei das hohe Wachstum der Zahl der aktiven Nutzer der Schlüsselfaktor des Erfolgs sei. Sein Kursziel habe sich damit signifikant, von 5,30 auf 7,30 Euro, erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link