Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (29.04.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA habe die Erlöse in den ersten drei Monaten um 63 Prozent auf 18 Mio. Euro und das EBITDA um zwei Drittel auf 5 Mio. Euro gesteigert. Für die nächsten Quartale seien weitere Zuwächse wahrscheinlich, da das Unternehmen mit mehreren potenzialträchtigen Initiativen das Wachstum stimuliere. Ein Expansionsschwerpunkt sei der Kryptobereich, der seit März mit der neuen Plattform NAGAX adressiert werde, deren Leistungsangebot in naher Zukunft noch deutlich ausgeweitet werden solle. Darüber hinaus sondiere das Management den Markt nach geeigneten Übernahmen, um den Expansionsprozess zu stützen.Steffen habe in seinem Modell noch keine Übernahmen einkalkuliert und stelle die Bewertung vorerst auf die geschätzte organische Entwicklung ab. Angesichts der schwierigeren Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt, die die Handelsaktivitäten der NAGA-Kunden im Februar und März etwas gedämpft hätten, rechne Steffen nun vorsichtshalber damit, dass die Erlöse in diesem Jahr am unteren Ende der Zielspanne des Managements (95 bis 105 Mio. Euro) liegen würden. Das EBITDA sehe Steffen aufgrund höherer Ausgaben zur Stimulierung des Wachstums geringfügig unter der Zielspanne (25 bis 30 Mio. Euro). Das habe er zum Anlass genommen, auch den Entwicklungspfad der nächsten Jahre etwas vorsichtiger zu modellieren. Trotzdem traue der Analyst NAGA weiter hohe Zuwächse zu, die zu einem Kursziel von 11,20 Euro (bislang: 12,00 Euro) führen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze The NAGA Group-Aktie: