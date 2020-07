Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (30.07.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) und erhöht sein Kursziel.Im letzten Geschäftsjahr habe sich NAGA neu aufgestellt und auf die wichtigsten Kernbereiche des Angebots - das Onlinebrokerage und das Social Trading -fokussiert. Damit hätten die Kosten gesenkt und die bestehenden Lösungen optimiert werden können, womit die Basis für die internationale Expansion geschaffen worden sei.Mit einem deutlichen Umsatzanstieg im vierten Quartal 2019 und einem fast ausgeglichenen operativen Ergebnis habe sich Ende letzten Jahres schon andeutet, dass die neue Wachstumsstrategie unter Einbindung von Partnern erfolgreich sein könnte. Das erste Halbjahr 2020 habe diesen Eindruck nachdrücklich untermauert. Das Unternehmen habe die Sechsmonatserlöse nach vorläufigen Berechnungen auf 12,1 Mio. Euro vervielfachen und eine EBITDA-Marge von 30,5 Prozent erwirtschaften können, nachdem das Vorjahr noch deutlich defizitär abgeschlossen worden sei.Dabei seien natürlich auch die Marktbedingungen hilfreich gewesen. Die hohe Volatilität an den Börsen zum Corona-Crash und in der Zeit danach hätten die Handelsaktivitäten der Anleger stark stimuliert. Gleichzeitig dürfte die Erschließung neuer Länder und die Einführung des Partnermodells auch einen signifikanten Beitrag geleistet haben. Und das Unternehmen verfüge aktuell über weitere potenzialträchtige Wachstumstreiber. In China sei im Juni mit dem Partner Horizon Securities, der die NAGA-Plattform auf White-Label-Basis nutze, und mit Unterstützung des Großaktionärs FOSUN der Markteintritt vollzogen worden. Könne sich Horizon mit dem Angebot etablieren, winke den Hanseaten ein deutlicher Wachstumsschub. Ebenfalls als aussichtsreich stufe der Analyst den im vierten Quartal anstehenden Einstieg von NAGA in den Banking-Bereich ein, der mit NAGA Pay vollzogen werde und der Erschließung neuer Kundensegmente dienen könnte.Da sich mit der rasch fortschreitenden Etablierung auch das Prognoserisiko reduziert hat - und jetzt von ihm nur noch als leicht überdurchschnittlich eingestuft wird - stuft Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, die The NAGA Group-Aktie erneut hoch von "speculative buy" auf "buy". (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link