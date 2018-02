Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

8,60 EUR +0,58% (01.02.2018, 22:26)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (02.02.2018/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group GJ-Zahlen 2017, vorläufig: Erwartungen deutlich übertroffen - AktiennewsDie The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), Hamburg, gibt bekannt, dass nach noch vorläufigen (ungeprüften) Zahlen im Geschäftsjahr 2017 bei Konzernumsätzen gemäß IFRS von rund 12,6 Mio. EUR (Vorjahr (beide Rumpfgeschäftsjahre zusammengefasst, entsprechend dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.2016): 2,0 Mio. EUR) ein Konzernjahresfehlbetrag von 1,5 Mio. EUR (Rumpfgeschäftsjahre 2016: Konzernjahresfehlbetrag 6,6 Mio. EUR) erwirtschaftet wurde. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der The NAGA Group AG:Diese deutlich über den Erwartungen liegenden Finanzkennzahlen wurden entscheidend durch einmalige Umsatzerlöse in Höhe von 6,3 Mio. EUR für Dienstleistungen im Rahmen des erfolgten Token Sales der NAGA Development Association Ltd geprägt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf voraussichtlich +3,7 Mio. EUR nach -2,7 Mio. EUR (Rumpfgeschäftsjahre 2016). (Pressemitteilung vom 01.02.2018)Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:8,48 EUR +0,95% (01.02.2018, 17:36)