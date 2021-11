Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (15.11.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) unverändert zu kaufen.Wie erwartet habe die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) den eindrucksvollen Wachstumskurs auch in 2021 fortsetzen können. Dies gehe sowohl aus dem veröffentlichten Halbjahresbericht 2021 als auch aus den zeitgleich veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 hervor. Nach neun Monaten 2021 weise die Gesellschaft dabei eine Verdoppelung der Umsatzerlöse auf rund 40,5 Mio. Euro (9M 2020: 20,0 Mio. Euro) aus. Einerseits profitiere die NAGA von einem von hohen Volatilitäten geprägten Marktumfeld. Darüber hinaus habe das Management der NAGA, zur Steigerung der Marken- und Produktbekanntheit, erhebliche Marketinginvestitionen getätigt, was sich in einem fortgesetzten Kundenwachstum wiederfinde. In den ersten drei Quartalen seien 218.000 neue Nutzer hinzugekommen und damit sei die Marke von 1,0 Million registrierten Accounts übertroffen worden. In den ersten sechs Monaten seien die Marketingausgaben deutlich auf 10,75 Mio. Euro geklettert (1.HJ 2020: 2,88 Mio. Euro).Trotz sichtbar ausgeweiteter Marketingaktivitäten habe sich das EBITDA in den ersten neun Monaten auf rund 8,6 Mio. Euro (9M 2020: 5,8 Mio. Euro) verbessert und liege damit sogar deutlich oberhalb des im Gesamtjahr 2020 erwirtschafteten EBITDA (2020: 6,57 Mio. Euro). Demzufolge rechne das NAGA-Management für 2021 weiterhin mit einer Steigerung der Umsatzerlöse auf bis zu 52 Mio. Euro (Erreichungsgrad nach neun Monaten: 77,9%) sowie des EBITDA auf bis zu 15 Mio. Euro (Erreichungsgrad nach neun Monaten: 57,3%).In erster Linie werde NAGA die Marketingaktivitäten weiterhin hoch halten, um damit die Wachstumsrate bei den Neukunden zu beschleunigen. Für das Gesamtjahr würden Marketingausgaben (darunter Hauptsponsoring des FC Sevilla) in Höhe von rund 22,0 Mio. Euro (2020: 6,6 Mio. Euro) erwartet. Die auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie verfüge, nach der größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte, diesbezüglich über ein umfangreiches finanzielles Polster. Im September 2021 sei im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital in Höhe von 22,7 Mio. Euro eingeworben worden.Unserer Ansicht nach wird NAGA, nachdem die Produktpalette weitestgehend fertig entwickelt ist, den Fokus noch stärker auf Kundenwachstum legen und damit die Marketingaktivitäten noch stärker als von uns erwartet ausweiten, so die Analysten der GBC AG. Während die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit geschätzten Umsätzen in Höhe von 54,06 Mio. Euro (bisherige Schätzung: 51,00 Mio. Euro) nur eine kleine Prognoseanpassung vornähmen, würden sie für die kommenden Geschäftsjahren von deutlich höheren Wachstumsraten ausgehen. Für 2022 würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 81,10 Mio. Euro (bisher: 66,30 Mio. Euro) und für 2023 in Höhe von 113,53 Mio. Euro (bisher: 66,30 Mio. Euro) rechnen. Angesichts höherer Marketingsaufwendungen sollte die EBITDA-Marge unterhalb ihrer bisherigen Schätzungen liegen. Absolut gesehen dürfte aber das EBITDA ab 2023 deutlich zulegen.Die deutliche Anpassung unserer Umsatzschätzungen sowie die ab 2023 höhere EBITDA-Schätzung, die gleichzeitig die Grundlage für die Stetigkeitsphase unseres DCF-Bewertungsmodells darstellt, haben in Summe zu einem Anstieg des ermittelten fairen Unternehmenswertes geführt, so die Analysten der GBC AG. Auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Kapitalerhöhung würden die Analysten der GBC AG ihr Kursziel auf 11,70 Euro (bisher: 9,10 Euro) anheben.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt damit weiterhin das Rating "kaufen" für die The NAGA Group-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)