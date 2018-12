Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,40 EUR +5,03% (17.12.2018, 09:04)



2,20 EUR -6,78% (17.12.2018, 08:48)



DE000A161NR7



A161NR



N4G



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (17.12.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).The NAGA Group AG sei ein börsennotiertes deutsches Fintech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt habe, ein Ökosystem von benutzerfreundlichen vernetzten TradingDiensten aufzubauen. Innerhalb einer Social Network-Umgebung ermögliche das System den Benutzern, Trades zu kopieren, zu teilen, von anderen Nutzern zu lernen, Ideen auszutauschen und ganz allgemein in Finanzmärkte, Kryptowährungen und virtuelle Güter zu investieren. Derzeit seien etwa 500.000 Benutzer im NAGA-Ökosystem eingebunden.Den größten Teil seiner Trading-Dienstleistungen erbringe das Unternehmen derzeit unter dem Segment NAGA Trader. Diese Anwendung für Mobilgeräte scheine für jüngere Nutzer auch ohne Finanzkenntnisse ein attraktives Produkt zu sein (die Plattform sei erreichbar über iOS, Android und Web). Aus diesem Grund sei NAGA bestrebt (z. B. über Demokonten) neue Zielgruppen zu erschließen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern (z.B. Ayondo oder eToro) biete NAGA Trader flexiblere Tools, wie z. B. die Möglichkeit, die Trades eines Profi-Traders teilweise oder vollständig zu kopieren. Das Angebot sei mit einem personalisierten Roboter-Berater (CYBO) integriert, der das Crowd TradingVerhalten von Nutzern mit künstlicher Intelligenz kombiniere. Diese proprietäre Technologie habe sich bereits in einem frühen Stadium als eines der wichtigsten Assets in der Konzernbilanz erwiesen.Erwähnenswert sei die Konsolidierung der erworbenen Hanseatic Brokerhouse Securities AG im ersten Halbjahr 2018. Die neue Tochtergesellschaft profitiere von der Finanzdienstleister-Zulassung der zur Gruppe gehörenden Naga Markets Ltd. bei der zypriotischen Wertpapier- und Börsenkommission. Eine weitere strategische Akquisition sei die 25%-ige Beteiligung an der easyfolio GmbH mit der Option gewesen, den Anteil auf bis zu 50% + 1 Aktie zu erhöhen. Die Frankfurter Investmentgesellschaft sei eine in Deutschland tätige ETF-Plattform, deren verwaltetes Vermögen sich derzeit auf mehr als 50 Mio. Euro belaufe.Darüber hinaus sei ein Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Europa und weltweit geplant. Ein Kernpunkt bei der Umsetzung sei der Aufbau strategischer Allianzen, Fusionen oder Übernahmen (z. B. in Asien, gefördert durch den in Hongkong ansässigen Anker-Aktionär). Bei einer stetig steigenden Nutzerzahl sowohl im Finanz- als auch im Kryptobereich erwarte der Analyst für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg auf bis zu 38,45 Mio. Euro. Dies sei die Grundlage für seinen Bewertungsansatz, der auf einem DCF-Verfahren basiere. Er müsse jedoch betonen, dass das Unternehmen als Neugründung agiere und in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld tätig sei. Ausgehend vom DCF-Bewertungsmodell habe er einen fairen Marktwert pro NAGA-Aktie von 5,15 Euro ermittelt.Auf der Basis des aktuellen Aktienkurses von ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von fast 130% und deshalb vergibt Dario Maugeri, Aktienanalyst der GBC AG, der The NAGA Group-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.12.2018)