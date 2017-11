Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (08.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) nach wie vor zu kaufen.Mit ihrem Kursziel von 4,60 Euro im Rahmen der Erststudie im Juni haben die Aktienanalysten von SMC Research das Potenzial der NAGA Group deutlich unterschätzt. Das liege vor allem daran, dass das Unternehmen zu den versierten Experten für die Blockchain-Technologie zähle und sich auf dieser Basis auch den Wachstumsmarkt der Kryptowährungen erschließen könne. Die Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich hätten die Aktienanalysten in der Studie zwar dargestellt, mangels konkreter Daten aber noch nicht in das Modell aufgenommen.Nun habe die Gesellschaft detaillierte Pläne für einen Initial Token Sale (ITS) veröffentlicht, dessen Abschluss noch in diesem Jahr zu erwarten sei. Daraus würden an mehreren Stellen des Bewertungsmodells größere Anpassungen resultieren. Unter anderem haben die Aktienanalysten von SMC Research die Kosten für die Produktentwicklung und für Wachstumsinitiativen sowie das Ausmaß der Verwässerung für die Altaktionäre deutlich reduziert. Diese Anpassungen seien maßgeblich dafür verantwortlich, dass das von den Aktienanalysten ermittelte Kursziel deutlich auf 15,50 Euro gestiegen sei.Dieses basiere ausschließlich auf den künftigen Geschäftspotenzialen, die das Management erst noch heben müsse. Aufgrund der hohen Technologieexpertise, der bisherigen Entwicklungsarbeiten und der aussichtsreichen Kooperationen sehen die Aktienanalysten von SMC Research die NAGA Group aber in einer hervorragenden Ausgangsposition, um dies zu schaffen.Die aktuellen Halbjahreszahlen seien zur Beurteilung der NAGA Group ebenfalls noch wenig hilfreich. Erst die Jahreszahlen 2018 würden zeigen, ob das Unternehmen das Potenzial auch in hohes Wachstum umsetzen könne. Die Aktienanalysten seien zuversichtlich, würden aber weiterhin ein sehr hohes Prognoserisiko sehen.Das Urteil für die The NAGA Group-Aktie bleibt daher unverändert "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 08.11.2017)