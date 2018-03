Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

5,92 EUR -2,79% (27.03.2018, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

6,01 EUR +2,39% (27.03.2018, 15:29)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (27.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) spekulativ zu kaufen.Von dem erfolgreichen Token-Sale im letzten Jahr habe NAGA sowohl in 2017 als auch zu Jahresbeginn 2018 stark profitiert. Die Vorjahresperiode habe nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz von 12,6 Mio. Euro abgeschlossen werden können, der etwa zur Hälfte mit Dienstleistungen für die NAGA Development Association Ltd. (den Token-Herausgeber) erwirtschaftet worden sei. Das habe ein EBITDA von 3,7 Mio. Euro und ein Ergebnis von -1,5 Mio. Euro ermöglicht. Die Werte aus 2016, die sich aus der Addition der beiden Rumpfgeschäftsjahre ergeben würden (U 2,0 Mio. Euro, EBITDA -2,7 Mio. Euro, JÜ -6,6 Mio. Euro), seien damit stark verbessert worden.Der Token-Sale habe NAGA auch operativ einen Schub gegeben. Die Zahl der neueröffneten Echtgeld-Handelskonten habe sich im Januar und Februar um 306 Prozent zum Vorjahr erhöht, das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen habe um 42 Prozent auf mehr als 5 Mrd. Euro zugelegt. Insgesamt habe NAGA in den ersten beiden Monaten Einnahmen von 2,7 Mio. Euro generieren können, das entspreche bereits 43 Prozent der gesamten Handelserträge aus 2017. Nach Aussage des Managements arbeite das Unternehmen damit operativ profitabel.Mehrere Initiativen zur Forcierung des Wachstums seien auf dem Weg. Ende März werde die Betaversion von Switex, einer Handelsplattform für virtuelle Güter, veröffentlicht, im April folge NAGA Wallet, eine digitale Geldbörse für Kryptowährungen, bei der der Fokus besonders auf die Bedienfreundlichkeit gerichtet worden sei. Zugleich dürfte die Marketingkampagne für NAGA Trader (vormals SwipeStox) starten. Der Analyst sehe damit sehr gute Wachstumschancen, habe aber sein Modell etwas konservativer ausgerichtet und im Zuge dessen einen aktualisierten fairen Wert von 11,80 Euro je Aktie ermittelt. Daraus leite er 11,80 Euro (bislang 15,50 Euro) als neues Kursziel ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link