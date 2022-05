- Das Technologiegeschäft von Thales sei Teil des globalen Trends zu fortschrittlichen Technologien, der Unternehmen zu einer engen Zusammenarbeit mit nationalen Regierungen und Geheimdiensten zwinge. Leidos und Kratos hätten ähnliche Aktivitäten in den USA. (News vom 17.05.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Thales-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thales-Aktie:

114,75 EUR +0,57% (17.05.2022, 11:47)



Euronext Paris-Aktienkurs Thales-Aktie:

114,50 EUR +0,35% (17.05.2022, 13:30)



ISIN Thales-Aktie:

FR0000121329



WKN Thales-Aktie:

850842



Ticker-Symbol Thales-Aktie:

CSF



Euronext Paris-Symbol Thales-Aktie:

HO



Kurzprofil Thales S.A.:



Thales (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) ist einer der europäischen Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von elektronischen Geräten und Systemen für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. (17.05.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Thales: Großauftrag im Wert von 6 Milliarden US-Dollar mit der US-Armee - AktiennewsDie Thales-Gruppe (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) ist ein französisches Konglomerat, das für seine Beteiligungen in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastrukturen bekannt ist, so die Experten von XTB.Das Unternehmen konzentriere sich auf hochmoderne, fortschrittliche "Deep-Tech"-Systeme, Datenanalyse, KI, Kommunikation, Verteidigung, Raumfahrt und arbeite an Quantentechnologien.Gestern habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass es einen 10-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Funksystemen an die US-Armee im Wert von 6 Milliarden Dollar unterzeichnet habe. Thales sei eines von zwei Unternehmen gewesen, die die Ausschreibung gewonnen hätten. Die Gesamteinnahmen von Thales für das Jahr 2021 würden sich auf fast 17 Milliarden Euro belaufen:- Das Unternehmen baue sein Cybersicherheitsgeschäft aus und habe weitere strategische Übernahmen getätigt: S21sec und Excellium (Maxive Cybersecurity Holding) für 120 Millionen Euro. Diese Unternehmen würden zu den wichtigsten Dienstleistern für Cyberintegration in Europa gehören. Mit diesen Schritten setze Thales seine Expansion auf den Märkten in Portugal, Spanien und Belgien fort.- Thales habe bereits in der Vergangenheit ähnliche strategische Akquisitionen getätigt, die sich als erfolgreich erwiesen hätten. In den Jahren 2016 und 2019 habe das Unternehmen Vormetric bzw. Gemalto erworben.- Die Cybels-Plattformen (Risikobewertung, Simulation und Reaktion auf Cyberangriffe), die Sovereign-Produktpalette (Sensoren zum Schutz von Informationssystemen, Verschlüsselungssysteme) und CipherTrust (Cloud-Lizenzierung und Datenschutz) hätten Thales 2021 einen Umsatz von fast 1 Mrd. EUR beschert.- Anfang April 2022 habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass es seine Partnerschaft mit Dassault Aviation, einem weiteren französischen Verteidigungsunternehmen, ausbauen werde. Das Unternehmen werde auch die elektrischen Systeme der Falcon-Flugzeuge warten.