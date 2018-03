NYSE-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie;

20,12 USD +0,15% (22.02.2018, 16:07)



ISIN Teva Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN Teva Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil Teva Pharmaceutical Industries Ltd.:



Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den zehn größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (12.03.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Teva Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analysten Douglas D. Tsao und Morgan Williams von Barclays:Douglas D. Tsao und Morgan Williams, Analysten von Barclays, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA).Nach einem dramatischen Stimmungsumschwung, nachdem Teva im Dezember 2017 seinen Restrukturierungsplan angekündigt habe und die zugesagten Kostensenkungen die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, hätten die Unternehmensleitlinien 2018 und die Offenlegung, dass sich Fremanezumab verzögern könnte, Investoren in Verlegenheit gebracht, so die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Aufgrund der kurzfristigen Dynamik in der Generikabranche und des anhaltenden Drucks durch das rückläufige Copaxone-Geschäft seien die Analysten bei der Teva Pharmaceutical-Aktie zurückhaltend. Die Generika-Preise schienen sich zu stabilisieren, doch die Pipeline von Teva scheine relativ leer zu sein. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Douglas D. Tsao und Morgan Williams, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Teva Pharmaceutical-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 USD bestätigt. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze Teva Pharmaceutical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie:15,50 EUR -0,51% (22.02.2018, 11:59)