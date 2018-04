Tradegate-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie:

13,65 EUR -1,87% (03.04.2018, 14:22)



NYSE-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie;

16,77 USD -1,87% (02.04.2018, 22:01)



ISIN Teva Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN Teva Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil Teva Pharmaceutical Industries Ltd.:



Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den zehn größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (03.04.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Teva Pharmaceutical-Aktie: Neuer Restrukturierungsplan - Buffet investiert in Teva - AktienanalyseTeva Pharmaceutical Industries Ltd (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) ist ein globale agierendes Pharmaunternehmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Es sei einer der zehn weltweit führenden Hersteller von Arzneimitteln und der weltweit größte Hersteller von Generika. Laut Forbes Global 2000 gehöre es 2017 zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Teva sei in über 70 Ländern mit circa 57.000 Mitarbeitern tätig und sei auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln wie Spezialtherapeutika, Generika, rezeptfreie Medikamente und Arzneistoffen spezialisiert. Zu Teva Deutschland gehöre beispielsweise Ratiopharm.Teva's Umsatz habe 2017 bei USD 22,4 Mrd. gelegen. Dies entspreche einem leichten Anstieg von 2% gegenüber 2016. Dem stehe jedoch für denselben Zeitraum ein Jahresverlust von USD 16 Mrd. gegenüber. Herausforderungen seien Abschreibungen im US-Generikageschäft, der massive Preisdruck und die hohe Schuldenlast aufgrund der Übernahme von Actavis gewesen. CEO Kåre Schultz schätze daher nur einen Umsatz von USD 18,3 bis 18,8 Mrd. für das Jahr 2018. In ihrer Pressekonferenz im Februar 2018 habe Teva deshalb einen neuen Restrukturierungsplan präsentiert, um die Ausgabenstruktur um USD 3 Mrd. zu senken. Dieser beinhalte u.a. eine erneuerte Organisationsstruktur, weltweiter Personalabbau von 14.000 Mitarbeitern und die Schließung von zwölf Produktionsstätten.Trotz Stellenstreichungen und einem Jahresverlust sei Großinvestor Warren Buffet in Teva eingestiegen, da für ihn das unterbewertete Unternehmen ein attraktives Investment und eine Turnaround-Spekulation darstelle. Bekannte Pharmaunternehmen wie Novartis und Merck würden viel Kapital für die Forschung benötigen. Bei Teva seien Aufwände für Forschung und Entwicklung vergleichsweise geringer, da er als weltweit größter Generikahersteller lediglich Kopien für bereits bekannte Arzneimittel herstelle. Zudem möchte Teva durch die Übernahme von Actavis Generics sein Generikageschäft noch weiter ausbauen, da das Unternehmen in dieser Sparte seinen größten Umsatz generiere. Die Akquisitionskosten von über USD 40 Mrd. würden zwar kurzfristig eine Belastung für die Bilanz darstellen, könnten jedoch weitere Umsatzgewinne nach sich ziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Teva Pharmaceutical-Aktie: