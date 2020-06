Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

953,22 USD -2,02% (12.06.2020, 16:47)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie zähle fraglos zu den Überfliegern des Jahres 2020. Der Titel habe seit Jahresbeginn sage und schreibe 134 Prozent zugelegt. Seit dem März-Tief habe sich die Tesla-Aktie in der Spitze sogar verdreifacht. Die Rally werde nicht zuletzt durch den positiven Newsflow rundum den chinesischen Absatzmarkt beflügelt. Doch nun würden die ersten Analysten-Abstufungen kommen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe den US-Titel von "buy" auf "neutral" heruntergestuft, das Kursziel aber von 925 auf 950 US-Dollar erhöht. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Tesla-Aktie von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 680 auf 650 US-Dollar reduziert.Der Elektroautobauer habe zuletzt durch positiven Newsflow rundum den chinesischen Absatzmarkt überzeugt. So würden die Analysten von Wedbush glauben, dass das Hochfahren der Model-3-Produktion in China schneller als erhofft voranschreite. Zudem hoffe man auf "Game Changer"-Entwicklungen hinsichtlich der Präsentation einer neuen Batterie. Für Kursfantasie habe auch eine E-Mail von Elon Musk gesorgt, wonach es sei an der Zeit sei, den Elektro-LKW Semi Truck in Produktion zu bringen.Kurzfristig könnte es bei der Tesla-Aktie zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen. Langfristig seien die Perspektiven weiterhin stimmig. DER AKTIONÄR rate investierten Anlegern dabei zu bleiben. Das Investment bleibt allerdings ganz klar spekulativ, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:834,90 EUR -3,12% (12.06.2020, 17:01)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:844,90 EUR -3,85% (12.06.2020, 16:47)