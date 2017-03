ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(09.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Toni Sacconaghi vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung fest.Tesla Inc. habe den traditionellen Automarkt aufgemischt. Als ähnliche Beispiele aus der Vergangenheit, wo es zu einer Branchendisruption gekommen sei, könnten Apple, Netflix und Amazon genannt werden. Durch die Rolle von Tesla als Katalysator zeigen sich die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co optimistisch was die Akzeptanz der Verbraucher im Hinblick auf Elektroautos angehen. In 20 Jahren könnten Elektroautos einen Marktanteil von 40% haben.Tesla vereine drei wesentliche Vorteile. Zum einen sei die Marktführerschaft bei den Kosten für die Batterietechnologie zu nennen und zum anderen die Markenstärke in den Augen der Verbraucher. Dritter Aspekt sei die vertikale Integration.Gleichwohl weist Analyst Toni Sacconaghi auch auf die Sorgen hinsichtlich der Bruttomarge hin, vor allem wegen dem Model 3-Hochlauf. Eine suboptimale Markteinführung des Model 3 könnte nicht nur die kurzfristigen Finanzen beeinflussen sondern auch das Geschäft auf längere Sicht unterminieren.Die Aktienanalysten von Sanford C. Bernstein & Co beginnen in ihrer Tesla-Aktienanalyse die Coverage mit einem "market perform"-Votum und veranschlagen ein Kursziel von 250,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,45 Euro -0,68% (09.03.2017, 16:53)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,80 Euro -0,13% (09.03.2017, 17:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 247,20 +0,13% (09.03.2017, 17:17)