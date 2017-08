ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Im Hinblick auf die Profitabilität und den Cash Burn habe Tesla Inc. besser als erwartet abgeschnitten. Zudem gebe es erste Erfolgssignale zum Model 3.Allerdings habe das Management höhere Ausgaben im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt, die doppelt so hoch seien wie erwartet.Die Analysten von Morgan Stanley sprechen davon, dass die Tesla-Aktie eine ziemlich teure Call-Option auf eine Disruption des Transport- und Energiemarktes darstellt. Auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate dürfte ein stetiger und sich intensivierender Nachrichtenfluss im Hinblick auf Konkurrenzprodukte wahrzunehmen sein. Sehr große und kapitalkräftige Wettbewerber würden Tesla nicht kampflos das Feld überlassen, so der Analyst Adam Jonas.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "equal-weight"-Rating sowie das Kursziel von 305,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:299,30 Euro +2,10% (04.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:298,71 Euro +2,20% (04.08.2017, 17:53)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 351,39 +1,24% (04.08.2017, 17:53)