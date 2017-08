WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk







New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Bill Selesky von Argus Research:Bill Selesky, Aktienanalyst bei Argus Research, empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr zum Kauf.Bei Tesla Inc. würden pro Tag 1.800 Vorbestellungen für das Model 3 eingehen und das obwohl bislang keine Werbung gemacht worden sei. Der Produktionshochlauf bei dem Fahrzeug für den Massenmarkt werde höhere Arbeits- und Verwaltungskosten nach sich ziehen. Auf Sicht der kommenden Jahr sollten aber diese Belastungen abnehmen, so die Analysten von Argus Research.Analyst Bill Selesky geht nun davon aus, dass Tesla den Break even zwei Quartale früher erreichen werde als bislang angenommen. Auf Gesamtjahressicht dürfte Tesla zum ersten Mal im Fiskaljahr 2019 in positives Terrain vordringen.Die Aktienanalysten von Argus Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 444,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:299,30 Euro +2,10% (04.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:298,71 Euro +2,20% (04.08.2017, 17:53)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 351,39 +1,24% (04.08.2017, 17:53)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014