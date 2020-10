ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla wolle in der Gigafactory Nevada in den 3D-Druck einsteigen, wie aus einer neuen Stellenausschreibung des US-Konzerns hervorgehe, in der Tesla seine "schnell wachsenden Additive Manufacturing-Aktivitäten" erwähne.Experten würden davon ausgehen, dass der globale 3D-Druck-Markt zwischen 2020 und 2024 um jährlich 39% wachsen werde. Treiber seien Kunden, die ihrer Neugierde auch endlich Taten und den Einsatz der Drucker folgen lassen würden. Ein Beispiel sei das Motorsport-Team von Toyota, welches seit 2019 auf den schnellen Druck von Autoteilen für seine Rennwagen setze. Ob Tesla ähnliches vorhabe, sei offen. Fakt sei, dass Elon Musk ein Manufacturing Guy sei. "Er ist verrückt nach hochautomatisierte Maschinen. Genau das erlaubt ihm auch in Zukunft das 25.000-USD-Auto", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut.Tesla habe schon immer den 3D-Druck verwendet, aber hauptsächlich beim Prototyping - weniger bei der Herstellung, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:361,70 EUR +2,62% (07.10.2020, 21:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:356,70 EUR +1,02% (07.10.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:426,73 USD +3,08% (07.10.2020, 21:22)