Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

639,83 USD +4,89% (14.12.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Beim US-Elektroautobauer kämen erste Zweifel auf. Das hoch gesteckte Jahresziel von 500.000 produzierten Autos scheine in Gefahr zu sein. Auch der Höhenflug der Tesla-Aktie sei ins Stocken geraten. Ende letzter Woche habe sie starke Rücksetzer hinnehmen müssen.Zwischen September und November habe die Tesla-Aktie in einer Dreiecksformation konsolidiert. Mit dem Bruch der oberen Begrenzungslinie Mitte November bei 440 USD habe sich das Papier stark nach oben bewegt und letzten Mittwoch ein neues Allzeithoch bei 654,32 USD markiert. Von dort aus habe die Tesla-Aktie bis zum Folgetag in der Spitze um 13% zurückgesetzt und sei dabei sogar zwischenzeitlich unter die wichtige 600-USD-Marke gefallen. Mittlerweile habe sich der Kurs wieder über die Unterstützung gekämpft und habe gestern nur knapp unter dem Rekordhoch geschlossen.Trotz des Rücksetzers sei die Tesla-Aktie nach wie vor stark überhitzt. Sollte es dennoch gelingen, in den nächsten Tag das Allzeithoch zu knacken, sei ein anhaltender Höhenflug bis rund 670 USD recht wahrscheinlich. Ansonsten müsse weiterhin mit Korrekturen bis an die 600-USD-Marke oder bis an die Unterstützung bei 566,34 USD gerechnet werden.Die Tesla-Aktie sei stark überhitzt. Gelinge es das Rekordhoch erneut zu knacken, dürfte der Höhenflug dennoch weitergehen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:525,40 EUR -0,23% (15.12.2020, 10:47)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:525,50 EUR +0,48% (15.12.2020, 10:32)