Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.000,90 USD -0,30% (19.06.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla wächst weiter - Vorsprung durch Innovationen - AktienanalyseDer Aktienkurs von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) kennt scheinbar nur eine Richtung: nach oben, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktuell sei der E-Autohersteller an der Börse mehr wert als VW, Daimler und BMW zusammen. Warum seien die Investoren so bullisch?Tesla habe im ersten Quartal des laufenden Jahres 88.496 Einheiten der Modelle S, X und 3 verkauft. Zum Vergleich: Deutschlands größter Automobilhersteller Volkswagen habe von Januar bis Ende März rund 2 Mio. Fahrzeuge abgesetzt. Während allerdings bei VW der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23% zurückgegangen sei, habe Tesla einen Anstieg von 40% verbucht. Mit einem Plus von 32% auf insgesamt fast 6 Mrd. US-Dollar sei auch der Umsatz von Tesla deutlich gestiegen. Zudem hätten die Kalifornier, für viele überraschend, im ersten Quartal einen Gewinn von 16 Mio. US-Dollar erzielen können. Ein Jahr vorher habe noch ein Minus von knapp über 700 Mio. US-Dollar zu Buche geschlagen. Tesla seien somit zum ersten Mal seit Unternehmensgründung drei profitable Quartale in Folge gelungen.Trotz des enormen Wachstums sei Tesla bezüglich den Stückzahlen noch weit von den traditionellen Autokonzernen entfernt. Einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz habe der E-Auto-Pionier dagegen im Bereich Software. Kein anderer Automobilhersteller sammle vermutlich so viele Daten wie Tesla und entwickle auf Basis der dadurch gewonnenen Erkenntnisse wichtige Technologien, wie z.B. die Fahrassistenzsysteme, weiter. Zusätzlich wecke Teslas Batterietechnologie die Fantasie vieler Investoren. Tesla-Gründer Elon Musk habe in letzter Zeit öfter betont, welch beeindruckende Fortschritte das Unternehmen in diesem Bereich gemacht habe. Mit Spannung werde daher der bereits mehrfach verschobene Tesla Battery Day erwartet, an dem die neusten Entwicklungen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten.Einer der interessantesten Automärkte der Welt sei China - ein Markt, in dem auch Tesla immer mehr Fuß fasse. Ende letzten Jahres sei in der Volksrepublik ein Werk in Betrieb genommen, welches über eine Kapazität zur Herstellung von 200.000 Model-3-Fahrzeugen pro Jahr verfüge. Angesichts der Tatsache, dass Tesla im vergangenen Jahr weltweit etwa 368.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe, werde dieses Werk den Absatz des Autoherstellers wahrscheinlich deutlich ankurbeln. Darüber hinaus solle in selbigen Werk auch in Kürze das neue Model Y, ein so genannter Crossover SUV, für den chinesischen Markt produziert werden. In den USA sei das Modell seit dem ersten Quartal 2020 auf dem Markt. Da die Nachfrage nach SUVs in den letzten Jahren stetig angewachsen sei, könnte auch Tesla von diesem Trend profitieren. Allerdings seien in jüngster Zeit vermehrt Berichte erschienen, demnach sich Model-Y-Käufer aufgrund von Qualitätsmängeln geweigert hätten, ihr Fahrzeug abzunehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:894,90 EUR +0,06% (22.06.2020, 09:28)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:885,20 EUR -1,27% (22.06.2020, 09:09)