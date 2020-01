ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla übertrifft die Erwartungen, doch der Wettbewerb nimmt zu - AktienanalyseDie Anteilscheine von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gehörten im Schlussquartal 2019 zu den großen Gewinnern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember habe sich der Titel fast verdoppelt und mit gut 435 Dollar ein Allzeithoch markiert. Im neuen Jahr sei es bis auf fast 500 Dollar nach oben gegangen. Zuletzt habe der Kurs von mehreren guten Nachrichten profitiert. Der US-Elektroautobauer habe in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit 112.000 Autos an die Kundschaft gebracht. Im gesamten abgelaufenen Jahr habe das Unternehmen rund 367.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit sei Tesla nicht nur ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gelungen, sondern habe dank des starken Endspurts auch die 2019er-Zielspanne von 360.000 bis 400.000 Autos erreicht. Analysten hätten mit deutlich weniger gerechnet.Große Hoffnungen setze Tesla auf China: Weniger als ein Jahr nach Baubeginn habe das Unternehmen die ersten Fahrzeuge aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert. Es solle am Ende eine Kapazität von jährlich 500.000 Autos haben. Ein ähnlicher Wert geistere nun für die bei Berlin geplante Gigafactory umher.Die Experten würden diese Zahlen für äußerst ambitioniert halten, da die Wettbewerber immer stärker in die Gänge kommen würden. Beispielsweise habe der Elektroautohersteller Byton inzwischen 60.000 Reservierungen für seinen SUV M-Byte bekommen. Während der Wagen schon 2020 in China auf den Markt kommen soll, ist für 2021 der Start in den USA und Europa geplant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:438,35 EUR +0,79% (10.01.2020, 11:38)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:436,70 EUR +0,75% (10.01.2020, 11:53)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:481,34 USD -2,19% (09.01.2020, 22:00)