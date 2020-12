Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie kletterte am Montag erstmals seit dem Börsengang auf über 600 USD. Seit Jahresanfang liege der Titel nun mit 640% im Plus. Bei der Marktkapitalisierung habe der Elektroautobauer etliche Unternehmen überholt. Nun liege Tesla auch vor Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway.Tesla komme aktuell auf 555 Mrd. USD und sei damit mehr wert als Berkshire Hathaway mit 554 Mrd. USD. Damit habe Elon Musk Warren Buffett in diesem Jahr schon zum zweiten Mal überholt: Im Ranking der reichsten Menschen belege Musk aktuell Platz 2 mit einem geschätzten Vermögen von 128 Mrd. USD. Buffett komme auf nur 88 Mrd. USD, was Platz 6 bedeute. 2019 sei Buffett mit einem Vermögen von 83 Mrd. USD drittreichster Mensch gewesen. Musk sei damals mit einem Vermögen von 22,3 Mrd. USD erst gar nicht in den Top Ten aufgetaucht.Teslas Überholmanöver beim Börsenwert sei umso bemerkenswerter, gebe es bei den Kennzahlen doch himmelweite Unterschiede zugunsten von Berkshire Hathaway. Das Buffett-Imperium mache 2020 voraussichtlich 246 Mrd. USD Umsatz, Tesla 32 Mrd. USD. Beim Vorsteuergewinn werde Berkshire Hathaway dieses Jahr wohl 23 Mrd. USD verbuchen, Tesla lediglich 1,8 Mrd. USD.Das Kurs-Buchwert-Verhältnis betrage bei Berkshire Hathaway 1,3 und bei Tesla 37. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz belaufe sich bei Berkshire Hathaway auf 0,9, bei Tesla indes auf 17,7.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,70 EUR +2,71% (30.11.2020, 15:05)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,50 EUR +1,44% (30.11.2020, 14:50)