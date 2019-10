Auch Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) habe die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht, welche sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie jeweils über der höchsten Analysten-Einzelschätzung am Markt gelegen hätten. Die Microsoft-Aktie habe jedoch nachbörslich lediglich 0,5% im Plus gelegen, was möglicherweise auf die etwas nachlassende (da auf einem absolut hohen Niveau befindliche) Dynamik im Cloud-Geschäft zurückzuführen sei.



In Deutschland würden ebenfalls die Autohersteller in den Vordergrund rücken. Den Auftakt habe heute Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit den Quartalszahlen für Q3 gemacht. Nach dem Milliardenverlust in Q2 hätten sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn im Vergleich zum Q3 2018 steigen können. Die Aktie habe im vorbörslichen Handel minimal zulegen können.



Der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe einen weniger starken Gewinnrückgang berichtet als in Analystenschätzungen erwartet worden sei (auf EUR 911 Mio.); die Kursreaktion habe sich in Grenzen gehalten. (24.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA publizierten in der Nacht einige Schwergewichte nachbörslich die Quartalszahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Besonders im Fokus sei dabei der Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gewesen, der entgegen der Erwartungen einen Gewinn (USD 1,191 Mrd. bzw. USD 1,91 je Aktie) habe erwirtschaften können. Im nachbörslichen Handel habe die Tesla-Aktie zwischenzeitlich über 20% im Plus notiert.