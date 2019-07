Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 238,90 +6,39% (03.07.2019, 16:11)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.07.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Dan Levy von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Dan Levy, Analyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Angesichts des Übertreffens der Erwartungen hinsichtlich der Q2-Auslieferungsdaten dürfte Tesla Inc. die Planungen zum Auslieferungsvolumen im Gesamtjahr wahrscheinlich beibehalten. In der zweiten Jahreshälfte müsse Tesla Inc. daher mindestens etwas mehr als 200.000 Autos an Kunden übergeben.Die Analysten der Credit Suisse halten dieses Szenario für eine schwer zu bewerkstelligende Aufgabe. Analyst Dan Levy rechnet im zweiten Halbjahr mit 180.000 Auslieferungen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Tesla mit weiteren Kürzungen bei Steuervergünstigen zu kämpfen habe.Im Hinblick auf den Q2-Bericht dürfte der Fokus der Anleger auf den Bruttomargen und dem Free Cash flow liegen. Wegen eines positiven Betriebskapitals könnte der Q2-Free Cash flow positiv ausfallen.Die Analysten der Credit Suisse bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "underperform" sowie das Kursziel von 189,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,00 Euro +6,84% (03.07.2019, 15:59)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,75 Euro +6,39% (03.07.2019, 16:11)