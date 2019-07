Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.07.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Analyst Daniel Ives vom Investmenthaus Wedbush Securities erwartet hinsichtlich der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), einem US-Hersteller von Premium-Elektroautos, laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Kursentwicklung.Das Augenmerk der Anleger beim anstehenden Quartalsbericht von Tesla Inc. werde auf das Margenprofil gerichtet sein, sagen die Analysten von Wedbush Securities. Von besonderem Interesse sei Ausblick zur Profitabilität in den kommenden Quartalen.Trotz der beeindruckender Nachfragerholung in Q2 gleiche das Erreichen der aggressiven Auslieferungsplanung für 2019 einer Herkulesaufgabe.Falls Frement in den nächsten Quartalen eine nachhaltige Nachfrage von mehr als 100.000 Einheiten ausweisen könne, wäre das ein klarer Umschwung in der Tesla-Story, so der Analyst Daniel Ives. Skeptiker könnten in einem solchen Szenario möglicherweise ihre Thesen über Bord werfen.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und halten am Kursziel von 230,00 USD fest.