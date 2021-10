XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (14.10.2021/ac/a/n)



Tesla habe im vergangenen Monat 56.006 in China produzierte Elektroautos verkauft - Rekord! Die Aktie schicke sich an, das Allzeithoch bei 900,40 Dollar in Angriff zu nehmen. Gleich mehrere Analysten hätten ihre Kursziele nach oben angepasst.Tesla habe im September 56.006 in China hergestellte Elektrofahrzeuge verkauft - die höchste Zahl seit Aufnahme der Produktion in Shanghai vor etwa zwei Jahren. Gleichzeitig bedeute dies einen Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Monat August.Summa summarum habe Elon Musks Tesla in den ersten drei Quartalen des Jahres mehr als 200.000 Elektroautos in China verkauft, wie die Daten der China Passenger Car Association vom Mittwoch gezeigt hätten. Ergo: China werde für Tesla immer wichtiger. Im vergangenen Jahr habe Tesla bereits ein Fünftel des Umsatzes im Reich der Mitte erwirtschaftet.Nicht umsonst habe die Tesla-Aktie in den letzten Tagen gleich mehrere neue Kaufempfehlungen eingeheimst. Daniel Ives von Wedbush traue der Aktie Potenzial bis 1.000 Dollar zu. Colin Rush von Oppenheimer sehe sogar Potenzial bis 1.080 Dollar.Tesla melde einen Rekord nach dem anderen. Dennoch sei und bleibe das Papier des Elektroauto-Pioniers eine viel diskutierte Aktie. Allen voran die ambitionierte Bewertung von aktuell umgerechnet 676 Milliarden Euro biete genügend Diskussionsstoff.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 14.10.2021)