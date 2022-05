Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

843,50 EUR +2,13% (02.05.2022, 21:19)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

834,60 EUR -3,46% (02.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

876,00 USD +0,60% (02.05.2022, 21:05)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer habe bereits im März einen weiteren Aktiensplit angekündigt. Durch diese Maßnahme werde eine Aktie optisch verbilligt, indem eine alte Aktie in eine Vielzahl neuer Anteile aufgeteilt werde. Einen genauen Fahrplan für diesen Vorgang sei der US-Konzern seinen Aktionären bislang aber schuldig geblieben und habe nun zudem eine wichtige Frist verstreichen lassen.Am 28. März habe Tesla via Twitter einen weiteren Aktiensplit angekündigt. Die Tesla-Aktionäre sollten dafür auf der Hauptversammlung für die Emission zusätzlicher Aktien stimmen. Wann das jährliche Aktionärstreffen im Jahr 2022 stattfinde, sei noch nicht bekannt.Nun habe Tesla aber eine wichtigen Stichtag, den 30. April, für die die Einreichung seiner Aktionärsvollmacht zum 31.Dezember verstreichen lassen. Das Unternehmen habe dazu mitgeteilt: "Wir gehen derzeit davon aus, dass unser endgültiges Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung 2022 später als der 120. Tag nach dem Ende des letzten Geschäftsjahres eingereicht wird."Die Tesla-Aktionäre würden daher weiterhin im Dunkeln tappen, wenn es um konkrete Details zum bevorstehenden Aktiensplit gehe. In der Vergangenheit hätten Aktiensplits aber immer wieder als Kurstreiber erwiesen. Beispielsweise habe Tesla am 31. August 2020 einen Split im Verhältnis von 5:1 durchgeführt. Die Anleger hätten beherzt zugegriffen und die Aktie bis zum Jahresende um 42% nach oben katapultiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: