NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

560,55 USD -3,00% (19.05.2021, 18:25)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein Schock für die Kryptowelt gewesen: Überraschend habe Tesla-Chef, Elon Musk, angekündigt, aus Klimaschutzgründen keine Bitcoins mehr als Zahlungsmittel zuzulassen. Dies ändere allerdings nichts an der Tatsache, dass Tesla weiterhin über einen Bitcoin-Bestand verfüge. Durch den enormen Kursverlust bei der größten Digitalwährung werde auch die Tesla-Aktie in Mitleidenschaft gezogen.Als Tesla Anfang Februar bekannt gegeben habe, 1,5 Milliarden Dollar seiner Kapitalreserven in Bitcoin investiert zu haben, sei der Kurs der Kryptowährung in die Höhe geschossen. Doch so überraschend Tesla vorher Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt habe, so unerwartet habe sich das Unternehmen vergangene Woche wieder davon abgewandt. Daraufhin habe die Kryptowährung massiv an Wert verloren und Bitcoin-Anhänger seien auf Twitter auf den Tesla-Chef, Elon Musk, losgegangen.Ein Twitter-Nutzer habe unter anderem geschrieben, dass sich Bitcoin-Investoren ziemlich ärgern dürften, wenn sie im nächsten Quartal herausfänden, dass Tesla den Rest seiner Bitcoin-Anteile verkauft habe. Elon Musk habe auf die Überlegung des Nutzers mit "Indeed" ("in der Tat") reagiert. Um Irritationen aus dem Weg zu räumen, habe Musk nachträglich klargestellt, dass Tesla keinen Bitcoin verkauft habe.Die jüngsten Turbulenzen rund um den Bitcoin würden auch die Aktie von Tesla belasten. Zusätzlich stünden seit Tagen Tech-Werte unter Druck. Fakt sei: Der Börsenwert von Tesla mit über 446 Milliarden Euro sei nach wie vor extrem sportlich. Aus technischer Sicht müsse der Boden bei 539,50 Dollar halten.