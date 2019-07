Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der 2019 tief gefallene Autotitel befinde sich dank des Erreichens der Auslieferungsziele für Q2 in einer Erholungsrally. Doch die ausgelieferten 95.200 Auto seien nur ein Etappenziel. Das große Ziel für das Gesamtjahr sei es, "360.000 bis 400.000" Autos an den Mann zu bringen.Bereits in trockenen Tüchern sei diese Prognose nicht. "Wall Street Journal"-Autor Charley Grant schreibe jetzt, Elon Musk brauche weitere überraschende Asse im Ärmel, um das zu erreichen. Das Q2 habe seiner Ansicht nach nicht sämtliche Sorgen zerstreut, dass die langfristige Nachfrage nach Tesla-Elektroautos geringer sei als lange erhofft. Wichtiges Detail: Während der Elektroautobauer nach dem Q1 seine Jahresprognose bestätigt habe, habe nun der erneute Hinweis im Ausblick gefehlt."Es wird nicht einfach, das Jahresziel zu erreichen", so WSJ. Der leichte Anstieg in Q2 gegenüber dem Q4/2018 sei durch internationale Expansion und Preiskürzungen zustande gekommen. Für das H2 helfe es nicht, dass gerade erneut die US-Förderung für Tesla-Fahrzeuge gekürzt worden sei. Es brauche neue Impulse wie den Verkaufsstart des Model Y, welcher jedoch kurzfristig nicht absehbar sei.DER AKTIONÄR meine: Elon Musk habe gezeigt, dass er viele Hebel, wie Preissenkungen, habe, die Stückzahlen überraschend stark zu stimulieren. Entscheide er weiterhin, den Fokus auf eine hohe Quantität und weniger Umsatz-Qualität zu legen, dürfte auch das Jahresziel erreichbar sein. Doch die Frage sei, ob die Wallstreet nicht mehr und mehr statt bloßem Wachstum auch operative Gewinne sehen wolle, was die Prioritäten verschieben würde.