Tesla habe "dank starker Innovationen im Bereich Reichweite und Ladeleistung" seinen Vorsprung ausbauen können, habe das Center of Automotive Management (CAM) am Donnerstag in Bergisch Gladbach mitgeteilt. Auf den Plätzen dahinter würden demnach Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 , Vz.) und der chinesische Hersteller BYD folgen.Bei der Elektromobilität spiele die Innovationsstärke der Hersteller für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg eine "zentrale Rolle", heiße es. Für die Rangliste habe das Institut 32 Automobilhersteller auf Basis von 291 Neuerungen im Bereich Elektromobilität bewertet und dann die Innovationsstärke mittels eines Indexwertes berechnet.Die etablierten Hersteller müssten "sich wappnen, da in den nächsten Jahren eine erhebliche Innovationsdynamik nicht nur von Tesla, sondern auch von Newcomern der Elektromobilität wie Lucid Motors oder den chinesischen Herstellern Nio und Xpeng zu erwarten ist", so das Institut. "Wer bei der E-Mobilität zu spät komme, geht ein hohes Risiko ein.In der Tat: Teslas Abstand zur Konkurrenz sei nach wie vor groß. Zudem dürfte Elon Musk alles dran setzen, dass das auch so bleibe. Das Problem: Die Aktienbewertung sei - mit einer Marktkapitalisierung von rund 800 Milliarden Dollar - im Grunde jenseits von Gut und Böse. Und dennoch: Die Aktie habe bei rund 803 Dollar zuletzt wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Der Trend ist somit nach wie vor intakt, die Aktie eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Stoppkurs 575 Euro. (Analyse vom 04.02.2021)