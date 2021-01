Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

574,30 EUR +4,93% (04.01.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

574,50 EUR +4,89% (04.01.2021, 09:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

705,67 USD +1,57% (31.12.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was für ein wilder Ritt von Elon Musk und seiner Mannschaft. Tesla habe im letzten Quartal 2020 so viele Autos ausgeliefert wie noch nie. Mit einem Absatz von 180.570 Autos sei der bisherige Rekordwert von knapp 140.000 aus dem Q3 deutlich übertroffen worden. Auf Jahressicht habe Tesla den Absatz um 36 Prozent auf 499.550 Autos steigern und damit das selbst gesteckte Ziel von einer halben Million ausgelieferter Fahrzeuge so gut wie erfüllen können.Der Elektroautobauer habe in diesem Jahr die Produktion des etwas billigeren Modells 3 hochgefahren und habe daher die Zahl der Auslieferungen deutlich steigern können.2020 sei für Tesla und seinen Chef Elon Musk ein außergewöhnliches Jahr mit neuen Werken, Ankündigungen und einem Höhenflug der Aktie gewesen.So sei Anfang des Jahres die Produktion in dem in wenigen Monaten fertiggestellten Werk in China gestartet - die so genannte Gigafactory 3. Dort sollten bald rund 500.000 Autos p.a. gebaut werden. Die Produktion des Models Y habe dort vor kurzem begonnen. Erste Auslieferungen sollten bald über die Bühne gehen, habe es in der Mitteilung vom Samstag geheißen.Schlagzeilen würden Tesla und Musk auch in Deutschland machen. Ausgerechnet im Mutterland von BMW, Daimler und Volkswagen wolle Musk - ebenfalls im Eiltempo - die Gigafactory 4 errichten. In Grünheide in der Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg solle bereits in der zweiten Jahreshälfte die Produktion anlaufen.Der Börsenwert Teslas sei auf zuletzt knapp 670 Milliarden Dollar oder umgerechnet rund 550 Milliarden Euro gestiegen. Zum Vergleich: BMW, Daimler und Volkswagen würden zusammen auf 191 Milliarden Euro kommen.Der Elektroautobauer habe 2020 einen wilden Ritt aufs Parkett gelegt. Was auch immer im Jahr 2021 mit der Tesla-Performance passieren werde - egal - der Markt werde mitfiebern. Für Spannung sei auf jeden Fall gesorgt. Bald wolle Tesla ein "Mainstream-Auto" auf den Markt bringen."Wie immer ist Musk überehrgeizig in der Zeitschiene. Das kennen wir ja. Aber, dass es klappt kann ich mir gut vorstellen. Also nach 2025 gibt´s den Tesla als Mainstream-Auto. Hochspannend", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Tesla habe unheimlich viele Anleger in seinen Bann gezogen. Der US-Titel habe zum Jahreswechsel noch einmal deutlich Fahrt aufgenommen und die psychologisch wichtige Marke von 700 Dollar genommen.Anleger sollten im Hinterkopf behalten, dass die Tesla-Aktie nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt sei. Ein 21er-KGV von 181 spreche für sich. Dennoch: das Momentum spreche nach wie vor für den Autotitel.Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Den Stopp sollte man auf 500 Dollar nachziehen. (Analyse vom 04.01.2021)