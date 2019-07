Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 223,55 -1,59% (02.07.2019, 17:47)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.07.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse des Analysten Alexander Potter von Piper Jaffray:Analyst Alexander Potter von Piper Jaffray empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Beihilfen des chinesischen Staates für Elektrofahrzeuge seien in der letzten Woche massiv reduziert worden. Die Folge davon könnte eine implodierende Nachfrage sein, zumindest bis mehr reizvolle Produkte auf den Markt kommen würden.Anders als das Model 3 von Tesla Inc. und einer Handvoll anderer Modelle könnten die meisten der chinesischen Elektroautos nicht ohne aggressive Subventionen existieren.Sobald das Werk in Shanghai Ende 2019 eröffnet sei, dürfte das Verkaufsvolumen von Tesla sprunghaft ansteigen, unabhängig davon wie sich die Regulierung in China entwickeln werde.Analyst Alexander Potter hält am Kursziel für die Tesla-Aktie von 396,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link