Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 249,29 -3,62% (25.04.2019, 18:03)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Analyst Daniel Ives vom Investmenthaus Wedbush Securities erwartet bei den Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), einem US-Hersteller von Premium-Elektroautos, laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Kursentwicklung.Die Nachfragestory unterliege einem schnellen Wandel. Leider habe Tesla Inc. das Geschäft nicht an eine sich entfaltende Elektroauto-Landschaft angepasst, so die Analysten von Wedbush Securities.Das abgelaufene Quartal sei eines der größten jemals beobachteten Debakel gewesen. Musk & Co würden so tun, als ob die Nachfrage und Profitabilität auf magische Weise zu Tesla zurückkehren würden. Die Guidance des Managements sehe aggressiv aus. Das Unternehmen ergreife keine ausreichenden Maßnahmen zu Kostensenkungen.Analyst Daniel Ives spricht von einem Vertrauensverlust in die Story.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 365,00 auf 275,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:224,85 Euro -4,48% (25.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:223,65 Euro -3,52% (25.04.2019, 18:02)