Zum Jahresauftakt gerieten Aktien des Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Streamingdienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe derweil bekanntgegeben mit Neumann (bis Jahresende noch CFO von Activison Blizzard) einen Nachfolger - beginnend mit Februar - für den scheidenden Finanzvorstand Wells gefunden zu haben. Netflix habe den Handelstag nahezu unverändert beendet, Activision Bliizard mit mit einem Plus von 0,9%.Deutlich nach unten sei es nachbörslich für Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) gegangen, nachdem der iPhone-Hersteller für sein abgelaufenes erstes Quartal auf Grund einer Abschwächung in China hervorgerufen u.a. durch den schwelenden Handelskonflikt, seine Umsatzerwartungen drastisch habe korrigieren müssen. So erwarte der Konzern nun einen Umsatz in Höhe von USD 84 Mrd. nach zuletzt USD 89 Mrd. bis USD 93 Mrd. Die Aktie habe teilweise 8% im Minus gelegen.