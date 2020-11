Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

429,95 USD -1,86% (06.11.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern drücke beim Ausbau seiner Produktionsanlagen weiter aufs Gaspedal. Laut Medienberichten habe der Elektroautobauer nun eine weitere Hürde in China überwunden. Demnach könnte ein in den USA bereits produziertes Model schon bald auch in China vom Band laufen.Wie das Nachrichtenportal electrive.net berichte, habe sich Tesla erfolgreich beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie registriert. Dies würde daraufhin deuten, dass der Produktionsstart für das Tesla Model Y in China kurz bevorstehe. Zwar benötige der Autobauer noch eine separate Produktionsgenehmigung der chinesischen Regierung, dies dürfte aber eine Formsache sein, so das Nachrichtenportal.Gelinge es der Tesla-Aktie, die Marke von 450 USD zurückzuerobern, helle sich das Chartbild deutlich auf. Die nächste Anlaufstelle befinde sich dann beim Oktober-Hoch von 465,90 USD. Nach unten würden derzeit die 50-Tage-Linie bei 422,73 USD (356,12 Euro) sowie die Unterstützung bei 408 USD absichern.Die Tesla-Aktie sei zurück in der Spur, bis zum Allzeithoch bei 502,49 USD sei es allerdings noch ein weiter Weg. Bereits investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:368,00 EUR +1,73% (09.11.2020, 15:33)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:369,80 EUR +1,90% (09.11.2020, 15:18)