XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

720,10 EUR +0,77% (18.05.2022, 09:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

761,61 USD +5,14% (17.05.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich in einem extrem volatilen Marktumfeld wieder auf den Weg nach oben gemacht. Wichtig: Der Support bei 700 Dollar habe im Vorfeld gehalten. Jetzt gelte es, die nächsten charttechnischen Hürden aus dem Weg zu räumen.Zuletzt habe sich Morgan Stanley-Analyst, Adam Jonas, positiv zur Tesla-Aktie geäußert. Auf lange Sicht sei und bleibe Jonas vom Erfolg des Elektroauto-Pioniers überzeugt. Sein Kursziel laute 1.300 Dollar.Aus technischer Sicht kristallisiere sich erneut ein interessantes charttechnisches Muster heraus. "Auch diesmal scheint das Chartbild wieder förmlich mit uns zu sprechen. Wie vor einigen Wochen vor dem Bruch der 200-Tage-Linie und dem Absacken in Richtung 700 USD. Diese 700 USD (punktgenau) stellen nun auch den aktuellen Doppelboden für eine etwaige Erholung dar. Betrachtet man zusätzlich die Fibonacci-Retracements, könnte sich eine treppenförmige Erholung ergeben. Die einzelnen Stufen lägen darin bei 788 USD, 819 USD und 851 USD. Die 200-Tage-Linie verläuft zur Stunde darüber bei rund 914 USD. Markttechnisch kein unmögliches Unterfangen. So könnte der Trendfolge-Indikator MACD am unteren Ende angekommen sein. Die Slow-Stochastik dreht aus dem überverkauften Bereich nach oben. Das Momentum ist allerdings noch negativ. Ebenso der Ichimoku-Kinko-Hyo. Hier entspricht das untere Wolkenende punktgenau dem 38,2%-Fibonacci-Retracement. Trader könnten trotzdem die kurzfristige Chance nutzen. Trendfolger warten dagegen wohl noch etwas ab. In beiden Fällen stellt die Range 700 USD bis 666 USD eine gute Supportarea dar", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:718,00 EUR -0,61% (18.05.2022, 09:26)