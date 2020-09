XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe zweifelsfrei eine unglaubliche Rally hingelegt. Seit Jahresanfang habe sich der Wert fast verfünffacht. Bei David Trainer, einem Investment-Analysten, würden aber so langsam die Alarmglocken schrillen. Seiner Meinung nach habe die Tesla-Aktie ihren Zenit schon lange überschritten.In einer CNBC-Sendung habe der CEO von New Constructs, einem US-amerikanischem Research-Institut, erklärt, wie maßlos überbewertet die Tesla-Aktie seiner Ansicht nach sei. Selbst wenn beim Elektroautopionier fortan immer das Best-Case-Szenario eintrete, was die Zahl der hergestellten und abgesetzten Wagen betreffe, die Margen steigen und neue Geschäftsfelder erschlossen würden, müsste der operative Konzerngewinn immer noch deutlich höher liegen.Man gehe davon aus, dass 10,9 Mio. Autoverkäufe bis 2030 erreicht würden. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 57.000 USD impliziere das einen Marktanteil von 42%, so Trainer. Die aktuelle Bewertung der Tesla-Aktie mit einem KGV von 159 impliziere jedoch einen Marktanteil zwischen 40 und 110%. Je nachdem ob Tesla auch ins Versicherungsgeschäft einsteige oder nicht, habe es weiter geheißen. Zudem gehe vom erfolgten Aktiensplit massive Gefahr für unerfahrene Anleger aus, da der optisch günstige Kurs sie zum Kauf bewegen solle. Der Analyst sehe die Tesla-Aktie bei ca. 50 USD fair bewertet. Positiv habe Trainer die Vorreiterrolle des Konzerns und dessen CEO Elon Musk bewertet.Selbst Tesla-Chef Elon Musk reibe sich die Augen angesichts des Durchmarschs der Tesla-Aktie. Anleger sollten nur noch eine Restposition halten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:319,35 EUR -4,10% (08.09.2020, 12:24)