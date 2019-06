Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 223,12 +2,77% (12.06.2019, 15:29, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.06.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Analyst Daniel Ives vom Investmenthaus Wedbush Securities erwartet hinsichtlich der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), einem US-Hersteller von Premium-Elektroautos, laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Kursentwicklung.CEO Elon Musk habe anlässlich der Hauptversammlung von Tesla Inc. ein Update zum Model Y und zur Gigafactory-China gegeben, außerdem vom Status für den Pickup und Semi gesprochen als auch Einblick in die Entwicklung des laufenden Quartals gewährt. Seinen Ausführungen zufolge steuere Tesla auf ein Rekordquartal zu.Die Produktpläne würden von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, die Produktion von Batterien hochzufahren. Tesla sei zwar auf Wachstumskurs, die Entwicklung auf Seiten der Profitabilität könne aber nicht mithalten.Analyst David Ives ist der Ansicht, dass Tesla im Hinblick auf die Model 3-Auslieferungen in diesem Quartal eine signifikante Erholung benötige. Gleiches gelte aber auch für das zweite Halbjahr, um eine nachhaltige Profitabilität sicherzustellen.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und halten am Kursziel von 230,00 USD fest.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:197,42 Euro +3,12% (12.06.2019, 15:17)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:195,02 Euro +1,70% (12.06.2019, 15:29)