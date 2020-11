XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe in Deutschland von Januar bis Oktober als einziger Autobauer mehr Neuzulassungen verzeichnet, als im selben Zeitraum des Vorjahres. Doch während das Gesamtergebnis stark ausfalle und Tesla der europäischen Konkurrenz davon zu fahren scheine, zeige sich beim genaueren Betrachten ein anderes Bild.Im Oktober seien 252 Teslas erstmals zugelassen worden. Seit Januar seien damit insgesamt 11.469 Fahrzeuge des US-Autobauers neu zugelassen worden. Dies entspreche einem Plus von 23,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Zum Vergleich: Die Neuzulassungen von BMW (-16,3 Prozent), Mercedes (-14,9 Prozent) und VW (-25,4 Prozent) lägen deutlich unter den Vorjahreswerten. Selbst der im Ranking Zweitplatzierte, Subaru, müsse im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 2,5 Prozent hinnehmen.Die Zahl der Neuzulassungen schieße jedoch auch bei Tesla nicht in unendliche Höhen: Mit 252 Fahrzeugen habe die Zahl im Oktober rund 14 Prozent unter dem Vorjahreswert von 293 gelegen. Verantwortlich für den Rückgang sei dabei ausgerechnet das Model 3 gewesen, denn während die Neuzulassungen des Model S und Model X um 8,8 beziehungsweise 15 Prozent zugelegt hätten, habe das Model 3 um 23 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.Aus charttechnischer Sicht nehme der Verkaufsdruck derweil weiter zu: Nachdem die Aktie am Montag zeitweise bis auf 452,50 Dollar zugelegt habe, habe am Schluss ein Minus von zwei Prozent bei 421,26 Dollar zu Buche gestanden. Mit dem Schluss unterhalb der 50-Tage-Linie bei 422,30 Dollar habe Tesla ein Verkaufssignal generiert.Das Chartbild von Tesla bleibt eingetrübt, Anleger warten daher zunächst eine Stabilisierung ab und beachten den Stoppkurs bei 255 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:340,75 EUR -4,75% (10.11.2020, 17:22)