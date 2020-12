WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Die Tesla-Aktie setze ihre fulminante Börsenrally weiterhin ungebremst fort. Die "bullishe" Auflösung des zuletzt beschriebenen, aufsteigenden Dreiecks habe sich dabei als das erwartete, prozyklische Investmentkaufsignal erwiesen. Mittlerweile habe das Papier sein Allzeithoch bis auf 651 USD ausbauen können. Selbst ein unmittelbares Ausschöpfen des Anschlusspotenzials aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster von rund 170 USD bzw. ein Erreichen des daraus resultierenden Kursziels im Bereich von 670 USD rücke somit mehr und mehr in Schlagdistanz. Da der trendfolgende MACD und die hohe relative Stärke (Levy) unverändert "grünes Licht" signalisieren würden, könnten Anleger trotz der luftigen Höhen weiter nach dem Motto "the trend is your friend" verfahren. Dennoch gewinne aufgrund der Rally der letzten anderthalb Jahre ein aktives Money Management zweifellos an Bedeutung. So könnten aktive Anleger den Stopp zur Gewinnsicherung auf das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 603/599 USD nachziehen, welches sehr gut mit den jüngsten Verlaufshochs harmoniere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:534,00 EUR -0,58% (09.12.2020, 09:04)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:514,20 EUR -0,46% (08.12.2020, 17:39)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:649,88 USD +1,27% (08.12.2020, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014