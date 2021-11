Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei sicherlich ungewöhnlich, Aktionäre via Twitter abstimmen zu lassen, ob man seinen Anteil am Unternehmen reduzieren solle oder nicht. Aber, was sei bei Elon Musk schon noch ungewöhnlich?Fakt sei: Die Aktie von Tesla rutsche am Montagmorgen rund acht Prozent gegenüber dem New Yorker Schlusskurs ab, nachdem CEO Musk am Wochenende per Twitter-Umfrage habe entscheiden lassen, 10 Prozent seines Anteils an dem Stromer-Hersteller zu verkaufen oder nicht.Die Fragestellung des Milliardärs sei dabei sicherlich geschickt gewählt gewesen: Er suggeriere, seine Motivation wäre es, mit dem Verkauf eine Steuerzahlung auf Gewinne auszulösen und damit dem Staat etwas zukommen zu lassen.Wie dem auch sei. Die User-Reaktionen auf seine Umfrage, deren Ergebnis er befolgen wolle, seien entsprechend positiv.Aktuell halte Elon Musk einen Anteil von knapp 17 Prozent an Tesla. Das entspreche einem Wert von rund 200 Milliarden Dollar.Es bleibe dabei: Ob Musk nun seinen Anteil verringern werde oder nicht, ändere nichts an der Tatsache, dass Tesla aktuell der Trendsetter im Bereich E-Mobility, Software und autonomes Fahren sei. Bei einem Börsenwert von mittlerweile 1.200 Milliarden Dollar dürften sich Musk und sein Team allerdings keine Atempause gönnen.Der Aufwärtstrend der Aktie sei nach wie vor intakt. Jedoch sei das Papier nach dem Zwischenspurt angetrieben durch den Hertz-Deal deutlich überhitzt. Eine Konsolidierung sei demnach also kein Beinbruch. Anleger sollen die Tesla-Aktie halten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link