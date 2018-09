Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.09.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Analysten Colin Langan von der UBS:Analyst Colin Langan von der UBS bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Nach der Klage der SEC gegen CEO Elon Musk stelle sich die Frage wie das Justizministerium reagieren werde. Dies hänge davon ab, inwieweit der Tweet "Finanzierung gesichert" in der Absicht abgesetzt worden sei den Aktienkurs zu manipulieren.Auf Tesla Inc. kämen in der nächsten Zeit große Herausforderungen zu, inklusive der Möglichkeit einen neuen Chef suchen zu müssen. Ein neuer Unternehmenslenker müsste sich mit Produktionsproblemen, Liquiditätssorgen und einem kaum profitablen Fkaggschiff-Produkt befassen. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gegen Musk glauben die UBS-Analysten, dass Tesla im kommenden Jahr eine Kapitalerhöhung durchführen müsse.In der Vergangenheit sei es Tesla leicht gefallen sich frisches Kapital zu besorgen, vor allem wegen der Wahrnehmung von Musk als Visionär. Ohne Musk könnten Investoren nicht mehr länger bereit sein ein Unternehmen zu finanzieren, dass noch keinen Jahresgewinn ausgewiesen habe, so die Einschätzung des Analystin Colin Langan.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und halten am Kursziel von 190,00 USD fest.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:232,17 Euro -11,99% (28.09.2018, 17:07)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:232,23 Euro -12,01% (28.09.2018, 17:20)