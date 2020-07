XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (28.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neuer alsbaldiger Anlauf zu einem neuen Allzeithoch, kurze Konsolidierung, längere Korrektur oder gar starke Vollbremsung: Die Frage, wie es mit der Tesla-Aktie weiter gehe, würden derweil Investoren diesseits und jenseits des Atlantiks diskutieren. Nachdem das Papier seit vergangenen Mittwoch mit der Zahlen-Bekanntgabe den Rückwärtsgang eingelegt habe, sei nun wieder der Turbo gezündet worden. Mehr als acht Prozent hätten am Ende des gestrigen Handelstages in den USA zu Buche gestanden - wovon rund zwei Prozent vorbörslich bereits verpufft seien. Einige Analysten stünden Tesla skeptisch gegenüber. Mit Bernstein Research komme aktuell eine weitere warnende Stimme dazu.Das US-Analysehaus habe Tesla von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel allerdings bei 900 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen könne noch nicht darauf setzen, die Automobilwelt zu beherrschen, habe Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die hohe Bewertung der Tesla-Aktien zu rechtfertigen, falle ihm schwer, selbst unter den optimistischsten Annahmen.Dass (irgendwann) eine Korrektur komme, darauf habe "Der Aktionär" hingewiesen. Nichtsdestotrotz sei "Der Aktionär" für Tesla weiterhin optimistisch. Das Kursziel laute 1.800 Euro.Investierte Anleger setzen bei 900 Euro einen Stopp, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Potenzielle Neueinsteiger sollten besser die (gesunde) Korrektur abwarten. (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.280,20 EUR -2,26% (28.07.2020, 15:26)