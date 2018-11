Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla werde an der Börse wertvoller als BMW gehandelt. Die Münchner würden pro Woche rund 50.000 Fahrzeuge bauen, Tesla noch deutlich weniger. Doch Elon Musk arbeite fleißig daran, aufzuholen. Wie Electrek erfahren habe, solle vom Model 3 bis Ende November ein wöchentlicher Ausstoß von 7.000 Stück erreicht werden. Musk marschiere persönlich durch die Werkhallen, um Fehler zu korrigieren. Schon im Sommer sei die Produktions-Marke von 6.000 Stück erreicht worden, doch Electrek zufolge habe Tesla zunächst Probleme gehabt, den hohen Ausstoß beizubehalten. Im letzten Quartal seien von den produzierten 80.000 Elektroautos 53.000 ein Model 3 gewesen. Tesla habe damit mehr erreicht als viele Zweifler gedacht hätten, doch die "10.000 pro Woche" bis Ende 2018, an denen laut Elon Musk 2017 "null Zweifel" bestanden hätten, würden es dieses Jahr wohl nicht mehr werden.Trotzdem habe Tesla dank überraschend starker Q3-Zahlen wichtige Durchschnittslinien zurückerobert. Der Ausbruch aus der Seitwärts-Range sei nicht gelungen, charttechnisch habe sich die Lage mit dem Anstieg über die 300-USD-Marke aber wieder aufgehellt.Fundamental macht auch der Größenvergleich zur mehr als 5-Mal so produktiven BMW klar: Tesla muss noch sehr viel erreichen, um in die hohe Bewertung hineinwachsen zu können, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2018)