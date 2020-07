XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe bei dem Antragsverfahren für seine neue Fabrik in Brandenburg eine wesentliche Änderung eingebracht. Im Gegensatz zu den ersten Planungen solle nun die Batterie- und Kunststofffertigung in Grünheide wegfallen, die Komponenten würden zugeliefert, so neue Presseberichte. Aktuell lägen dem Land Brandenburg 370 Einwände aus der Bevölkerung gegen die erste deutsche "Gigafactory" vor.Die erhebliche Änderung beziehe sich auf die Ausgestaltung der umweltrechtlichen Genehmigung. Wegen dem Wegfall habe vor allem der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, nachhaltige Bedenken geäußert. "Die Entscheidung, auf Batteriezellenfertigung und Kunststofffertigung zu verzichten, schwächt den Standort und ist außerordentlich bedauerlich", habe Theurer dem "Handelsblatt" gesagt. Andere Medienberichte würden besagen, Tesla habe auch die Planung für das Dach geändert. 301.000 Quadratmeter an Fläche sollten mit Solardach ausgestattet werden, so die Angaben auf der Tesla-Website. Das sei auch wegen dem enormen Energiebedarf erwartet worden. Die Planungsunterlagen, die nun dem Land Brandenburg vorlägen, würden dafür aber eine "normale" Dachkonstruktion ausweisen.Die Bauarbeiten für die erste Gigafactory auf deutschen Boden seien bis zum März 2021 angesetzt, dann solle hier ab Juli 2021 in drei Schichten gearbeitet werden. Die Kosten für die Errichtung habe Tesla zuletzt auf 1,065 Milliarden Euro beziffert. Zusätzlich solle hier auch eine kurze Teststrecke entstehen, wohl für die endgültige Produktabnahme.Tesla-Kritiker würden bemängeln, die geänderte Kapazität könne nach dem Wegfall der Batteriefertigung deutlich kleiner ausfallen, als ursprünglich veranschlagt. In der Konsequenz würden weniger Fachkräfte bei Tesla Grünheide eine Anstellung finden.Wer Mitte März der "Aktionär"-Empfehlung zum Einstieg bei Tesla gefolgt sei, liege inzwischen 199 Prozent vorn. Die positiven Auslieferungszahlen würden für eine Fortsetzung der Rally sorgen. Die ausführlichen Q2-Zahlen würden Ende Juli erwartet. Anleger würden auf den vierten Quartalsgewinn in Folge spekulieren. Damit würde Tesla alle Kriterien erfüllen, um in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Die Optimierung der Planung für die erste deutsche "Gigafactory" sei absolut plausibel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.135,40 EUR +6,11% (06.07.2020, 12:49)