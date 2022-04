Am 20. April werde Elon Musk die Finanzergebnisse für das Q1 präsentieren.



Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuletzt habe Tesla mit seinen Zahlen Analysten und Anleger nicht ganz zufrieden stellen können. Hinzu kämen Werksschließungen in Shenzen und Schanghai. Was mache die Tesla-Aktie daraus?Der Autobauer habe im ersten Quartal 310.048 Elektrofahrzeuge ausgeliefert. Analysten hätten im Vorfeld mit 317.000 ausgelieferten Autos in Q1/2022 gerechnet.Kein Grund aber, für die Tesla-Aktie pessimistisch zu sein. Die Autoindustrie habe mit Ersatzteilknappheit, Inflation und arbeitsrechtlichen Problemen infolge der Covid-Pandemie zu kämpfen. Der Krieg in der Ukraine habe weitere Sorgen über die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen und andere logistische Störungen aufgeworfen.Angesichts dieses Gegenwinds hätten sich viele Analysten grundsätzlich beeindruckt von den Tesla-Auslieferungszahlen gezeigt.Zudem bleibe das Gros der Experten optimistisch, dass Tesla die Herausforderungen in der Lieferkette in Zukunft meistern werde.Die Deutsche Bank habe die Q1-Zahlen als einen soliden Start in das Jahr 2022 bezeichnet und sehe das Unternehmen auf dem besten Weg, seine Prognose von 1,49 Millionen ausgelieferten Einheiten in diesem Jahr zu erreichen. Das Kursziel für die Aktie laute 1.200 Dollar.Auch Mark Delaney von Goldman Sachs bleibe optimistisch und sehe für die Tesla-Aktie Potenzial bis 1.200 Dollar."In Kombination mit der höchsten vertikalen Integration in den kritischsten Bereichen der Lieferkette (Halbleiter, Batterien und Rohmaterialien) wird Teslas globale Führungsposition im Bereich der Elektrofahrzeuge unserer Meinung nach selbst von den aggressivsten Wettbewerbern nicht bedroht werden", so Patrick Hummel von der UBS. Hummel habe dabei seine Prognosen für die Jahre 2022 bis 2024 angehoben und sein Kursziel für die Aktie von 1.000 auf 1.100 Dollar erhöht.Die Stromer von Tesla würden nach wie vor auf eine sehr starke Nachfrage treffen. Es sei jedoch durchaus möglich, dass Chinas Schließung von Shenzhen und Shanghai die Produktion in Q2 beeinträchtigen werde.Entspanne sich die Lage in den Krisengebieten, so werde die Tesla-Aktie einen schnellen Rebound starten. Positive Katalysatoren für den Titel könnten im Jahr 2022 das Thema autonome Fahren sowie neue Software-Abos sein. Spannend werde vor allem die Weiterentwicklung der Full Self Drive Features (FSD). Bis jetzt seien die Margen von Tesla größtenteils auf Hardware-Verkäufe zurückzuführen gewesen. Sollte Tesla im laufenden Jahr mehr FSD-Funktionen freigeben, werde sich das positiv auf die Margen auswirken.